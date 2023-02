Javni prostor druženja v mestu

V nadaljevanju preberite:

Iz velike zakladnice fotografskih zbirk Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije so tokrat na razstavi v galeriji S na Ljubljanskem gradu izbrali fotografije, ki odstirajo motive družbenega dogajanja 20. stoletja v mestu. Razstava Poti srečevanja bo na ogled do 4. junija.