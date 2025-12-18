Je Ljubljani zmanjkalo prazničnega vzdušja?

Vse bližje smo koncu adventnega obdobja in zdi se, da se z vse zgodnejšim pričetkom božičnega nakupovanja dogaja, da meščani do konca decembra počasi že izgubijo voljo do dejanskega božiča.

Črni petek, ki se je sčasoma razlezel v črni vikend in nato požrl cel mesec november, sili ljudi v razmišljanje o božičnih nakupih in praznovanjih vse prej, kot bi se spodobilo za normalen človeški bioritem. Pripravljanje na božič se začne tako zgodaj, da adventni venec, ljubeče in natančno izdelan na vse zgodnejšem božičnem bazarju, do začetka božiča dejansko že oveni.

Novembrski nakupovalni maniji v Ljubljani sledilo tradicionalno visoko obiskano prižiganje lučk na Prešernovem trgu, ki je doseglo takšno množico božičnih navdušencev, da se avtobusi od prenatrpanosti sploh niso več ustavljali in je bilo praktično nemogoče zapustiti adventni center mesta.

Podobne zastoje v prometu je na začetku decembra povzročal obisk Miklavža v centru. To je le eden od treh osivelih mož, v imenu katerih se je novembra kupovalo toliko daril. Poleg Božička zadnjim tednom decembra za strogo sekularne družine in podjetja z močnimi sindikati sledi še dedek Mraz.

Miklavžev sprevod po Ljubljani povzroča prometne zastoje. FOTO: Blaž Samec

Ljubljančani pogosto tarnajo, da so naveličani enih in istih lučk, ki se že desetletja niso bistveno spremenile in občino stanejo slabih 300.000 evrov. Odgovor prestolnice na ta problem je menjanje lokacije lučk. Tako da lučke oplojenega jajčeca kakšno leto srečaš pri Robbovem vodnjaku in drugič 500 metrov stran na Trubarjevi ulici. Zavod za Turizem Ljubljane Delu ni utegnil dati izjave o praznični organizaciji mesta, saj so danes ravno imeli »podjetno praznično zabavo«.

A zdaj, ko smo praktično že cel mesec v lučkah, klišejskih božičnih uspešnicah in bolj in manj okusnemu kuhanemu vinu po neverjetni akciji kupi 5, dobi enega zastonj, bi si človek mislil, da je ljudem enostavno zmanjkalo volje do praznovanja in že nestrpno pričakujemo konec praznikov.

Toda sprehod po večerni Ljubljani kaže drugo zgodbo. Prodajalec kuhanega vina in vroče čokolade kljub slabemu poslu na torek zvečer kaže optimizem, kot bi ga našel le v hollywoodskih božičnih filmih. Božični sejmi z ilustracijami in domače izdelanimi mili pritegujejo množice, ki so si ravno opomogle po novembrskih nakupih in komaj čakajo, da porabijo božičnico. Družine se slikajo pred jelko na Prešernovem trgu, čeprav je vsako leto videti enako. Volja do božiča ostaja.