FOTO:Jeseni vselitev v dom starostnikov v Dravljah

Ob Regentovi ulici v Šiški so po slabih dveh letih od začetka gradnje zasvetile luči v novem domu za starejše. Manjšo enoto javnega Doma upokojencev Center so poimenovali Roza kocka. Vrednost investicije znaša devet milijonov evrov.Ob zaključevanju gradnje je vodja projekta Zlata Marin, namestnica direktorja Doma upokojencev Center (DUC), pojasnila, da je nova enota zrasla po novih principih, njen velik del pa bo namenjen dementnim starostnikom. Torej tistim, ki so trenutno v zanje manj primernih prostorih nastanjeni v enotah DUC na Taboru in Poljanah v središču mesta, pa tudi drugim starostnikom. Po nedavnem tehničnem pregledu ...