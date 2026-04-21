Jutri nekateri avobusi zaradi gradbenih del s spremenjenimi trasami

Ljubljanski potniški promet (LPP) bo zaradi del na območju glavne železniške postaje v sredo uvedel začasno spremembo trase linije mestnega avtobusa številka 27, na linijah 2, 9 in 25 pa zagotovil dodatno število avtobusov. Dela na ljubljanski prometni infrastrukturi po zagotovilih občine potekajo skladno z načrti, voznike prosijo za strpnost.

Kot je na današnji novinarski konferenci župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića pojasnil direktor LPP Rok Vihar, bodo linijo 27 z Masarykove ceste in Trga Osvobodilne fronte preusmerili na Vilharjevo cesto. Ta je namreč prometno manj obremenjena, kar naj bi skrajšalo čas vožnje in zagotovilo stabilnejši vozni red, je pojasnil.

Dela na območju glavne železniške postaje so tudi razlog za dodatne avtobuse na linijah 2, 9 in 25. Ker se čas vožnje na tem območju podaljša, želijo z dodatnimi vozili ohraniti enak interval med posameznimi avtobusi.

Dela na območju potniškega centra, ki trenutno potekajo ob Dunajski cesti in na Trgu OF, sicer po besedah vodje občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Maje Žitnik napredujejo po načrtih. Na občini se zavedajo, da dela predvsem v prometnih konicah povzročajo dodatne zastoje, zato bodo v naslednjih dneh s policijo pretresali možnosti optimizacije prometne ureditve na tem območju. Voznike je pozvala k razumevanju in strpni vožnji. »Predvsem je pomembno, da ne blokirajo križišč,« je poudarila.

Glede ostalih del je med drugim izpostavila prihajajoči začetek obnove Miklošičeve ceste, kar bodo podrobneje predstavili maja. V naslednjih mesecih bodo po prenovi krožišča in Pokopališče ter Flajšmanove ulice tudi spremljali promet na območju Žal in preučili možnost prilagoditve prometne ureditve.

Dela na podhodu pri nastajajočem atletskem centru v Spodnji Šiški bodo predvidoma zaključili junija. Po načrtih potekajo med drugim tudi dela na Tbilisijski ulici in Barjanski cesti.

Za zamude v prometu zaradi del se je opravičil tudi Janković. »Vendar drugače žal ne gre,« je poudaril. Tudi on je voznike pozval k strpnosti in upoštevanju prometne signalizacije. Ob tem se je policiji in mestnemu redarstvu zahvalil za pomoč pri usmerjanju prometa.

Veseli ga, da dela na ljubljanski prometni infrastrukturi potekajo dobro in po načrtih. Na območju železniške postaje upa predvsem na čim hitrejšo ureditev železniške proge pri Orto baru, da bo lahko stekla širitev tamkajšnjega podvoza pod progo, ki predstavlja ozko grlo v prometu.

Vihar je spomnil, da s četrtkom začenja veljati višja globa za neplačilo voznine na avtobusih LPP. Znašala bo sto evrov oziroma 60 evrov več kot doslej. Za manjše prekrške - na primer v primeru, da potnik pozabi validirati vozovnico - uvajajo tudi možnost izreka nižje globe v višini 15 evrov.

Poudaril je, da so v prvem letošnjem četrtletju prepeljali 7,2 odstotka več potnikov kot v enakem obdobju lani. Zaradi povečanega povpraševanja po prevozih bodo na najbolj obremenjenih linijah zagotovili dodatne avtobuse. Ta mesec so prejeli dva nova avtobusa na vodik in tri na električni pogon.

Napovedal je tudi postopno zmanjševanje oglasnih površin na zunanjosti avtobusov. Ti bodo lahko imeli na sprednjem delu polepljene največ 20 odstotkov steklene površine, v srednjem delu največ 30 odstotkov, v zadnjem delu pa največ 40 odstotkov.

Ob tem je pohvalil voznike električnih vozil Kavalir. Ti so namreč v nedeljo pomagali gostji v eni od restavracij v mestnem središču, ki se je zaradi alergijskega odziva začela dušiti. Po klicu lastnika restavracije so se nemudoma odzvali in jo v nekaj minutah prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Pozneje so jim iz kliničnega centra sporočili, da so o preživetju osebe odločale minute.