Kaj imajo skupnega knjige in upor

Ljubljana

- Kako aktivizem vstopa v literaturo? Kako so povezane knjige in upor? Je lahko literatura podlaga za družbeno spremembo? To je le nekaj vprašanj, na katera bodo iskali odgovore na Vodnikovi domačiji v Šiški, kjer bo jutri na sporedu mladinski festival angažiranega pisanja Itn. S pogovori z ustvarjalci ob zajtrku se bo jutri ob 10. uri začel tokratni četrti mladinski festival angažiranega pisanja Itn., ki ga organizirajo Vodnikova domačija, Mladinska knjiga in zavod Udesin v sodelovanju s Cankarjevo založbo. »Sredi priprav na festival nam je pot prekrižala epidemija. Kljub temu smo brali, govorili o knjigah in pisali. Zdaj je čas je za srečanje v živo,« so sporočili ustvarjalci.Četrta izvedba mladinskega festivala letos prinaša le del sprva zastavljenega programa, a kot pravijo njegovi ustvarjalci, prav tako odpira prostor za nova spoznanja, druženje in dialog. Ob 14.30 bo na sporedu pogovor sletošnjo finalistko za nagrado kresnik, tudi o tem, kakšna je vloga umetnika v boju za boljšo družbo. Sledilo bo predavanje, na katerem bodo, nekdanja generalna direktorica policije,, direktorica Inštituta 8. marec, in, evolucijska antropologinja in biologinja, med drugim razpravljale o tem, kako so povezane knjige in upor in ali lahko protesti spremenijo svet. Sledil bo literarni večer Menjalnica poezije, festivalski dan pa se bo končal s koncertom ob 21. uri.Mladinski festival angažiranega pisanja Itn. je bil na sporedu prvič leta 2017. Po besedah, programske vodje Vodnikove domačije, so se za organizacijo odločili, ker zgolj ravnodušnost ne bo pripeljala do sprememb v svetu, zanje je potrebna angažiranost.