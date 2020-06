Kako Avstrijci po desni prehitevajo Rastoderja in Slovake

Ljubljanska Šiška velja za najgosteje poseljen del prestolnice, že nekaj let pa je zelo zanimiva za domače in tuje investitorje, ki se ukvarjajo z gradnjo tržnih stanovanj. V neposredni bližini nakupovalnega središča Aleja bodo v prihodnjih dveh letih zrasle kar tri soseske. Poleg soseske Kvartet in Rastoderjevih Celovških dvojčkov bodo Avstrijci že ta teden začeli graditi blok s 60 stanovanji.Avstrijska družba Trivium v neposredni bližini sedeža LPP in zgradbe zavarovalnice Sava v teh dneh začenja rušitvena dela, saj bodo poleti začeli graditi večstanovanjsko stavbo Rezidenca Celovška. Po besedah Predraga Todića, ...