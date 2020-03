Kako bi občina sklenila koncesijo z Avantcarjem

Na podobno javno-zasebno partnerstvo kot z družbo Europlakat v sistemu izposoje koles Bicikelj se MOL pripravlja tudi za sistem izposoje električnih osebnih vozil. Na pobudo družbe Avantcar so namreč na občini pripravili predlog akta za podelitev koncesije za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil. Mestni svetniki bodo o tem razpravljali na marčni seji, koncesionarja bodo izbrali na podlagi javnega razpisa po postopku konkurenčnega dialoga, pogodba pa bo sklenjena za obdobje 20 let.Pri pripravi koncesijskega akta so na občini razmišljali tudi o drugi obliki projekta, in sicer o javnem ...