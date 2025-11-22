Kako bogata bo prihodnje leto mestna blagajna

V nedavno sprejetem mestnem proračunu smo pregledali nekatere največje občinske investicije v letu 2026 in koliko davčnih prihodkov se bo nabralo v občinski blagajni. Iz obsežnega dokumenta na več kot 560 straneh je razvidno, da na magistratu prihodnje leto načrtujejo izgubo v višini 2,3 milijona evrov, zadolžili pa se bodo za 20 milijonov evrov. Med večjimi projekti so gradnja neprofitnih stanovanj, številne prenove cest in komunalne infrastrukture, gradnja novih športnih objektov, kot sta atletski in plezalni center, ter začetek del za prenovo glavne mestne tržnice.