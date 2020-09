FOTO:Kako je logaška občinska uradnica gradila na črno

Logatec – Predvsem zaradi logaške občinske uradnice, ki je v Žibršah zgradila objekt brez upravnih dovoljenj, je devet občinskih svetnikov iz vrst SDS, SD in liste Naša Notranjska vložilo amandma k predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN). Amandma so na tajnem glasovanju z večino glasov podprli, toda logaški župan Berto Menard je prepričan, da je zanj glasovalo premalo občinskih svetnikov.Nekaterim občinskim svetnikom v Logatcu je zavrelo, ko so izvedeli, da ima tamkajšnja občinska uslužbenka, ki opravlja dela in naloge višje svetovalke za gospodarjenje s stavbnimi ...