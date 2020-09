Kako je po novem urejeno parkiranje v delu Bežigrada

Na osebnih vozilih, parkiranih na koncu Likozarjeve ulice, se v zadnjih tednih pojavljajo obvestila o prekršku oziroma neplačani parkirnini. Na ulici sicer ni nobenega znaka o plačljivem parkiranju, vendar to obveznost za celotno območje med Dunajsko cesto, Kurilniško ulico, Parmovo ulico in ulico Bežigrad urejata dva znaka o plačljivi coni parkiranja. Postavljena sta na križišču Parmove in ulice Bežigrad ter na začetku enosmerne Livarske ulice ob Dunajski cesti.Celotno, razmeroma obsežno območje za Bežigradom je namreč prepredeno z enosmernimi ulicami, samo obnovljena Parmova ulica (in več ali manj slepe Likozarjeva, ...