Kako najhitreje do dokumentov na Tobačni

V sektorju za upravnonotranje zadeve na Tobačni 5 so zaradi lažjega poslovanja s strankami že med epidemijo uvedli sistem naročanja po telefonu in elektronski pošti. Ta način dela se je po eni strani izkazal za dobrega, po drugi strani pa povzročil kar nekaj nezadovoljstva. Tako zaposleni kot klicni center so (bili) preobremenjeni, tiste stranke, ki so brez predhodne najave prihajale na Tobačno, pa so bile razočarane. Dokumentov namreč ni mogoče urediti takoj. Kako bo torej po novem poslovala največja upravna enota v državi?Po skoraj treh letih od sklenitve pogodbe o prenosu stavbe na Linhartovi 13 iz občinske v državno last ...