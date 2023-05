Kako potujejo Ljubljančani in dnevni migranti

V nadaljevanju preberite:

»Poglavitni cilj raziskave o potovalnih navadah prebivalcev MOL in Ljubljanske urbane regije (ta sicer združuje 26 občin osrednjeslovenske regije, op. a.) je spremljanje in merjenje učinkov prometne politike, celostne prometne strategije ter ukrepov razvoja trajnostne mobilnosti.« Tako so zapisali v dokumentaciji, s katero na magistratu iščejo izvajalca raziskave o mobilnosti na širšem območju Ljubljane. Izbrani ponudnik bo z anketo med prebivalci preveril, kako so se v zadnjem desetletju spremenili mobilni tokovi.