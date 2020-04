Kako prodati stanovanje in z rento ostati v njem

Mestni stanovanjski sklad na februarja letos objavljenem javnem povabilu za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente še ni prejel nobene vloge. Sklad tovrstna povabila objavlja od leta 2004, do lani so bile sklenjene štiri pogodbe. Večje je zanimanje za marčni razpis za bivanje starejših v mestnih oskrbovanih stanovanjih, v katerih trenutno živi 95 oseb.Namen javnega povabila za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente je, da lahko starejši od 65 let mestnemu skladu ponudijo v odkup svoje lastniško ...