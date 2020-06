FOTO:Kako so kuharji, šolniki in šoferji stopili skupaj

Ljubljana - Ko so zaradi epidemije pred dobrima dvema mesecema zaprli vrtce in šole, so bili nekateri otroci ob edini vsakodnevni topel obrok. Brez toplega obroka so ostali tudi starostniki. V občinah, tudi ljubljanski, so jim priskočili na pomoč. Šolske kuharice so kuhale, vozniki mestnih avtobusov pa razvažali kosila z avtomobili. Tudi po 500 obrokov na dan.Paketi, skrbno zaviti v plastične vrečke, so morali biti pripravljeni do 10.45. Takrat se je ob stranskem vhodu šole zbrala vrsta avtomobilov. Vozniki z zaščitno masko na obrazu so natovarjali pakete, kuharice so jim jih podajale. Ko je bil avtomobil poln, se je odpeljal in ...