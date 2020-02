Kako so na Žalah odstranili vsa drevesa

Na osrednjem mestnem pokopališču Žale od lanskega novembra izvajalci Trgograda urejajo veliko severno parkirišče ob Novih Žalah, ki bo po ureditvi plačljivo. Prav zato so številni meščani občini predlagali, naj bo vsaj prva ura parkiranja brezplačna. A za zdaj v svojih prizadevanjih niso uspeli, saj bo treba na vseh javnih parkiriščih pri Žalah za prvi dve uri od ponedeljka do petka med sedmo uro zjutraj in 17-to uro popoldan odšteti 60 centov, za vsako nadaljnjo uro pa še dodatnih 60 centov.Pogodbena vrednost del znaša 435.670 evrov brez DDV oziroma 531.517 evrov z DDV. Na vprašanje zakaj so bila s parkirišča ...