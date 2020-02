FOTO:Kako so včasih gradili šišenska blokovska naselja

Pred sedemdesetimi leti so bili zgrajeni prvi stanovanjski bloki med Celovško cesto in gorenjsko progo v Šiški. Blokovsko naselje so postopoma gradili takratni Mestni ljudski odbor (MLO), (Titovi zavodi) Litostroj in Jugoslovanska ljudska armada (JLA). Stanovanja v teh blokih so bila za tiste čase, čeprav majhna, nadstandardna.Po popisu stanovanj iz leta 1949 je imelo le 55 odstotkov stanovanj v Ljubljani vodovodno instalacijo, samo nekaj več oziroma 57 odstotkov stanovanj je imelo urejeno kanalizacijo, elektrika je bila v 97 odstotkih stanovanj, kopalnico pa je imelo le 23 odstotkov stanovanj. Šišenski bloki so imeli vse to, tri do ...