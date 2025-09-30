Kakšen bo promet v Ljubljani do leta 2032

V nadaljevanju preberite:

Ljubljana se vsako leto bolj duši v prometu, kar potrjujejo vsakdanje izkušnje meščanov in tistih, ki se v prestolnico pripeljejo zaradi dela, šolanja ali prostega časa. Največje obremenitve so na glavnih vpadnicah in v mestnem središču, kjer so zastoji v jutranjih in popoldanskih konicah že postali stalnica. Posledice so daljši potovalni časi, večja obremenitev okolja z izpusti in hrupom ter nižja kakovost bivanja. Zato mestne oblasti rešitve iščejo s spodbujanjem javnega prevoza, kolesarjenja in hoje ter z uvajanjem vozil z ničelnimi emisijami.