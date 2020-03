FOTO:Kakšne bodo posledice eksplozije gradnje hotelov v Ljubljani

»Slovensko predsedovanje EU v drugi polovici leta 2021 in stalno povečanje števila obiskovalcev v Ljubljani sta spodbudila nedavne naložbe v hotelsko ponudbo. Do leta 2023 je načrtovanih dodatnih 1400 sob. Skupno število hotelskih zmogljivosti se bo povzpelo na okoli 4100 sob, kar pomeni 45-odstotno rast.« Tako ocenjujejo v Kongresnem uradu Ljubljana. »Tolikšno povečanje hotelskih kapacitet v prestolnici brez ustvarjanja dodatnih turističnih atrakcij je pogubno,« pa je kritičen Gregor Jamnik, predsednik združenja hotelirjev Slovenije in direktor hotela Slon.Domači in tuji investitorji so že pred časom planili na ljubljanski ...