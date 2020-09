FOTO:Kakšne omejitve čakajo ulične glasbenike

Čezmeren hrup iz gostinskih lokalov in vrtov, vključno s preglasnim predvajanjem glasbe, glasni nastopi uličnih umetnikov ter peripetije pri zasedanju privlačnih lokacij na javnih površinah za gostince in peko kostanja so odgovorne na mestni občini vodili v spremembo odloka o posebni uporabi javnih površin.Najemnike javnih površin za postavitev kioskov, gostinskih vrtov, ki niso povezani z obstoječimi gostinskimi obrati (kot je denimo lokal na Tromostovju), in hišic za prodajo kostanja bo občina po spremenjenem odloku iskala na javnih dražbah in ne več z javnim zbiranjem ponudb. O tem odloku bodo mestni svetniki po hitrem ...