FOTO:Kakšne spremembe se obetajo s prenovo Parmove

Ko smo na ljubljanski upravni enoti poizvedovali, kaj vse obsega gradbeno dovoljenje za prenovo Parmove, ki poteka v več fazah in voznikom že več mesecev povzroča nemalo težav, smo prišli do presenetljivega podatka. Namreč, da je gradbeno dovoljenje za prenovo ceste ljubljanska občina prejela šele 21. januarja, in to kljub temu, da so se gradbena dela začela že lani poleti.»Predvidevamo, da je pri obnovi dela Parmove ceste pri križišču z Drenikovo šlo za vzdrževalna dela v javno korist in investitor (Mestna občina Ljubljana, op. a.) ni bil dolžan pridobiti gradbenega dovoljenja,« so pojasnili na upravni enoti (UE) ...