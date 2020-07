Kam s psom ali mačko, če zbolimo za covidom-19

V zavetišču za zapuščene živali na Gmajnicah so v drugi fazi prenove odprli novo veterinarsko ambulanto z izolatorijem za kužne živali. V dveh preurejenih (stacioniranih) avtobusih LPP so uredili pedagoške prostore, namenjene izobraževanju otrok (in odraslih) o pomenu varnosti živali med vožnjo. Če lastnik živali zboli za novim koronavirusom, bodo za hišnega ljubljenčka lahko poskrbeli na Gmajnicah.Vrednost investicije znaša dobrih 877.000 evrov, naslednja in zadnja faza obnove bo gradnja objekta za namestitev mačk, ki bo končana jeseni. V novi veterinarski ambulanti je šest namestitvenih mest, namenjenih za sprejem ...