Kampanja "Ne mi megle p(r)odajat!" in predvidene kazni

»V zadnjem času opažamo, da številni mladoletniki oziroma dijaki na avtobusih LPP uporabljajo elektronske cigarete in vejpe. To se dogaja med 14-to in 16-to uro, torej v času, ko se pouk v šolah konča. Mladi so zmotno prepričani, da je uporaba tovrstnih tobačnih izdelkov na avtobusih dovoljenja, kar pa ne drži,« pravi Rok Vihar, namestnik direktorja LPP.

Zato so na LPP skupaj z Zdravstvenim inšpektoratom, občino in mestnim redarstvom zagnali akcijo proti kajenju na avtobusih, ki so jo poimenovali Ne mi megle p(r)odajat!. Cilj kampanje je, kot pravi Vihar, da se mladostnikom jasno pove, da je uporaba v zaprtih prostorih, torej tudi v avtobusih prepovedana ter da vsem potnikom na mestnih in primestnih avtobusih zagotovijo varno in udobno potovanje.

Kazni bodo z novelo zakona višje

Sprva bodo zagnali kampanjo ozaveščanja in se osredotočili na mladostnike, kasneje pa bodo izvajali tudi poostren nadzor in začeli z določenimi ukrepi oziroma z izrekanjem denarnih kazni. Kampanja se danes začenja tako na avtobusih kot tudi na družbenih omrežjih, kot sta Facebook, Instagram in Tiktok. Barbara Kocjan Slapar, inšpektorica Zdravstvenega inšpektorata pa je povedala, da tudi inšpektorji na terenu opažajo, da mladi ne vedo, da je uporaba novodobnih tobačnih izdelkov, kot so vejpi, v zaprtih prostorih prepovedana. Zakon namreč to prepoveduje, in sicer v dveh določbah. »Ena je, da prepovedana uporaba teh izdelkov v vseh vozilih v navzočnosti mladoletnih oseb, kar nadzirata mestno redarstvo in policija, globa pa znaša 250 evrov. Prav tako pa je prepovedano kajenje v vseh zaprtih javnih prostorih, med katere spadajo tudi avtobusi. To določbo nadzira zdravstveni inšpektorat, za kršitev je predvidena denarna kazen v višini 125 evrov. Konec maja pa začne veljati novela zakona, po kateri bodo lahko za kršitev izrekli globo v višini do kar 5.000 evrov,« je pojasnila Kocjan Slaparjeva. Sprva bodo torej le opozarjali, prihodnji mesec pa bodo začeli poostren nadzor na avtobusih.

Novi avtobusi na vodik in elektriko

Ker se tako kot v drugih gospodarskih panogah tudi na LPP soočajo s pomanjkanjem kadrov, predvsem voznikov avtobusov, pa so v družbi ponovno zagnali tako imenovano akademijo, v katero vabijo vse zainteresirane, tudi tiste, ki še nimajo ustreznih kategorij vozniških dovoljenj, torej tiste, ki nimajo izpita kategorij C ali D. Kot pravi Vihar bodo zainteresiranim pomagali in financirali pridobitev izpita ustrezne kategorije, in ko bodo uspešno opravili izpit, se bodo lahko v LPP tudi redno zaposlili.

Glede pomladitve voznega parka LPP pa je povedal, da trenutno na mestni liniji 1 testno obratuje električni zgibni avtobus. Testiranja električnih avtobusov po Ljubljani sicer izvajajo pred objavojavnega razpisa za nakup 20 električnih avtobusov. Za dobavo osmih vodikovih avtobusov, ki se bodo po prestolnici zapeljali konec prihodnjega leta, pa je bila pogodba že podpisana. Izbran je bil dobavitelj Mercedes Benz, ki bo dobavil avtobuse tipa Citrano, cena za avtobus na vodikov pogon pa znaša okoli 809 tisoč evrov (brez DDV). Znano je tudi, da naj bi konec prihodnjega leta polnilnice na vodik namestili v Stanežičah.

Na vprašanje, koliko sicer znaša cena za avtobuse na elektriko je Rok Vihar odgovoril: »Cena se bo sicer še oblikovala, praviloma pa velja, da cene električnih avtobusov v primerjavi z avtobusi na konvencionalen pogon dosegajo dvakrat višje.« Župan Zoran Janković je med drugim danes omenil, da bi lahko v prihodnjih letih po obnovitvah nekaterih občinskih cest oziroma ko bodo oblikovane nove peš cone omogočili brezplačni prevoz z električnimi avtobus na območju Trga OF in Masarykove ceste ter naprej do Resljeve, Njegoševe, Karlovške in tudi Aškerčeve in Slovenske ceste.