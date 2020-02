Kanalizacijo bodo v Dragomerju dočakali čez štiri leta

Dragomer – Odločitev o oddaji javnega naročila za pet milijonov evrov cenejšemu konzorciju podjetij za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave Log - Dragomer je postala pravnomočna. Skupina neizbranih podjetji Riko, Hidroinžiniring, CBF, Nivo eko in Fond S, ki bi projekt uresničila za 15 milijonov evrov, se na odločitev izbirne komisije niso pritožila.Zahtevka za revizijo ni bilo, je povedala Marjeta Sternad Kuharič, direktorica občinske uprave. Zdaj nameravajo z izbranim konzorcijem podjetij Hidrotehnik, Komunalne gradnje in Trgograd za 9,8 milijona evrov brez DDV (oziroma za 11,9 milijona evrov z DDV) podpisati pogodbo za ...