Katere podražitve čakajo Ljubljančane

Ljubljanski mestni svet je včeraj potrdil predlagano oktobrsko zvišanje enkratnih vozovnic LPP z 1,30 na 1,50 evra. Župan Zoran Janković je na vprašanje, ali v Ljubljani lahko pričakujemo še kakšne podražitve, odgovoril le, da bodo na občini o tem razmislili. Vrtci so se nazadnje podražili pred dvema letoma in so, kot zatrjuje župan, še vedno med najcenejšimi v Sloveniji. Kdaj in za koliko pa naj bi se podražili komunalne storitve, ogrevanje in parkiranje?

Enkratne vozovnice LPP so se podražile zaradi odločitve države, da s prvim avgustom dvigne cene vozovnic na integriranih avtobusnih linijah. FOTO: Jure Eržen

»Ljubljana je ena izmed redkih občin v Sloveniji, ki letos ni dvignila cen v vrtcih. Pa bomo to morali storiti. Prepričan sem, da se je za podražitev odločilo že 11 od 12 mestnih občin,« je dejal Janković. Kdaj konkretno naj bi začele veljati nove cene v 23 javnih vrtcih, za zdaj ni znano. »Ali se bomo za podražitev odločili po novem letu ali ne, še ne vem,« je dodal župan. In hkrati ponovil, da je kar tretjina občinskega proračuna namenjena za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

»Je treba povedati, da smo v Ljubljani glede na cene, ki jih starši plačujejo za otroke v vrtcih, med najcenejšimi,« je zatrdil. Po Jankovićevih besedah bodo na MOL počakali na zaključek postopka sprememb zakona o vrtcih, nato pa bodo preračunali stroške in se odločili, ali bodo cene v javnih vrtcih dvignili ali ne.

Ali bo Energetika Ljubljana z začetkom ogrevalne sezone, ki je tik pred vrati, podražila storitve, bo javnost izvedela prihodnji torek. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Podražitev komunalnih storitev odvisna od države

Glede podražitev enkratnih vozovnic mestnega prometa je župan ponovil, da je bila zadnja podražitev LPP leta 2019, v tem obdobju pa so se življenjski stroški zvišali za 25 odstotkov. Ta podražitev je po njegovih besedah zgolj posledica odločitve države, ki je že avgusta dvignila cene vozovnic na integriranih avtobusnih linijah z 1,30 evra na 1,50 evra.

Na vprašanje, ali se morda obeta podražitev parkiranja, pa je odgovoril, da bodo cene parkiranja in letnih dovolilnic za stanovalce s stalnim prebivališčem v Ljubljani ostale na enaki ravni, bodo pa po mestu širili mrežo parkomatov. Glede morebitnega zvišanja cen ogrevanja je Janković spretno odgovoril, da bo o tem govoril na prihodnji novinarski konferenci, torej prihodnji torek.

Tudi na vprašanje glede zvišanja cen komunalnih storitev, kot so odvoz smeti, oskrba s pitno vodo in kanalizacija, župan ni konkretno dogovoril. Je pa poudaril, da te cene določa oziroma regulira država. »Država namreč predpisuje odlok oziroma odredbo, kako mora biti, in če je preveč zaračunano ali če preveč ostane, potem moramo poračunavati. To se bo zgodilo, ampak bo začelo veljati šele februarja prihodnje leto,« je še povedal ljubljanski župan.