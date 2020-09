Kdaj bodo v Ikei začeli množično zaposlovati

»Zaposlovanje vodstvenega kadra v bodoči trgovini v Ljubljani smo že začeli. Trenutno je odprtih 19 razpisov za prosta delovna mesta. Ker za nekatera od njih potrebujemo več oseb, iščemo 28 novih sodelavcev,« pravijo v družbi Ikea JV Evropa. Kdaj bo otvoritev prve Ikejine trgovine pri nas, še vedno ni znano, neuradno pa naj bi se to zgodilo konec leta oziroma najpozneje spomladi prihodnje leto.»Februarja smo zaključili splošno strukturo trgovine, spomladi smo zaprli streho stavbe in končali fasado, vgrajena je že večina tehničnih inštalacij, zaključili smo s postavljanjem mavčnih sten in polaganjem tal. Urejena sta tudi ...