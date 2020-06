Kdaj se bodo Ljubljančani kopali na Špici

»Ko bo kanalizacija zgrajena in bo končana tudi Rakova Jelša, bom vse povabil na kopanje na Špici. Ljubljanica bo namreč takrat od Vrhnike do izliva v Savo čistejša. Prepričan sem, da se bo to zgodilo prej kot v dveh letih,« je dejal župan Zoran Janković ob položitvi temeljnega kamna za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave v občini Log - Dragomer.Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je po besedah Mirana Stanovnika, župana občine Log - Dragomer, aktivno sodelovala pri pripravi okoli 17 milijonov evrov vrednega projekta gradnje kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v občini, ki šteje ...