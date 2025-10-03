Kdo bo ljubljanskim redarjem dobavil nove uniforme

V nadaljevanju preberite:

Mestni redarji, ki v prestolnici skrbijo za promet, red, varnost in urejenost javnih površin, bodo dobili nove uniforme. Na magistratu namreč iščejo dobavitelja 2080 kosov opreme, od poletnih in zimskih oblačil do našitkov in položajnih oznak. Že letos so v ta namen v mestni blagajni rezervirali 150 tisoč evrov. Tako kot v številnih drugih panogah pa tudi ljubljanskim redarjem primanjkuje kadra. Zakaj redarji odhajajo in kdo bo dobil posel za dobavo novih unform?