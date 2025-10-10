Kdo bo prihodnje leto v Ljubljani prižigal lučke in vzdrževal ceste

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanski mestni svetniki bodo na oktobrski seji odločali o sprejetju dveh pravnih aktov, povezanih z občinskima koncesijama. To sta odlok o koncesiji za redno vzdrževanje občinskih cest in drugih prometnih površin, ki ga za MOL od leta 2006 izvaja družba KPL, in odlok o koncesiji za urejanje javne razsvetljave, ki pa ga, prav tako od leta 2006, izvaja družba Javna razsvetljava (JRL). Ker se konec leta 2026 podjetjema izteče 20-letna koncesijska pogodba, morajo na MOL pred izbiro novih (starih) koncesionarjev sprejeti ustrezno pravno podlago. Nova pogodba bo trajala do konca leta 2046. Kaj se spreminja?