    PREMIUM   D+   |   Ljubljana in okolica

    Kdo bo prihodnje leto v Ljubljani prižigal lučke in vzdrževal ceste

    Pred sklenitvijo novih koncesijskih pogodb morajo na občini sprejeti pravne akte. Pogodba z družbama KPL in JRL poteče novembra 2026.
    Delavci Javne razsvetljave vsako leto praznično okrasijo tako Ljubljano kot tudi druga slovenska mesta, kjer imajo sklenjene koncesijske pogodbe FOTO: Leon Vidic/Delo
    Delavci Javne razsvetljave vsako leto praznično okrasijo tako Ljubljano kot tudi druga slovenska mesta, kjer imajo sklenjene koncesijske pogodbe FOTO: Leon Vidic/Delo
    Manja Pušnik
    10. 10. 2025 | 06:00
    7:58
    Ljubljanski mestni svetniki bodo na oktobrski seji odločali o sprejetju dveh pravnih aktov, povezanih z občinskima koncesijama. To sta odlok o koncesiji za redno vzdrževanje občinskih cest in drugih prometnih površin, ki ga za MOL od leta 2006 izvaja družba KPL, in odlok o koncesiji za urejanje javne razsvetljave, ki pa ga, prav tako od leta 2006, izvaja družba Javna razsvetljava (JRL). Ker se konec leta 2026 podjetjema izteče 20-letna koncesijska pogodba, morajo na MOL pred izbiro novih (starih) koncesionarjev sprejeti ustrezno pravno podlago. Nova pogodba bo trajala do konca leta 2046. Kaj se spreminja?

    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Novice  |  Svet
    Sankcije

    Američani izstavili račun za Vučićevo sedenje na dveh stolih

    Danes so v veljavo stopile ameriške sankcije proti Naftni industriji Srbije (NIS), posledice bodo čutili tudi onstran meja Srbije.
    Novica Mihajlović 9. 10. 2025 | 10:55
    Novice  |  Slovenija
    Mednarodna raziskava Talis

    Ravnateljica: Vsak lahko učitelja napade, kritizira, vsi vse vedo

    V odzivih na mednarodno raziskavo Talis vsi opozarjajo, da je največji problem mnenje učiteljev, da jih družba ne ceni.
    Špela Kuralt 9. 10. 2025 | 05:00
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Glasovanje o prekinitvi ognja v Gazi; ZDA Hamasu obljubila: vojne je konec

    Dogovor o prvi fazi mirovnega sporazuma naj bi po napovedih ameriškega predsednika podpisali še danes. Spremljamo dogajanje, povezano z uresničevanjem napovedi.
    9. 10. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bančništvo

    Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice ob polletju 2025 z rastjo prihodkov in dobička

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 14:02
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Miran Varga 9. 10. 2025 | 05:30
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    koncesijerazpisdružba Javna razsvetljavapodjetje KPLZoran JankovićLjubljanski mestni svetavant car

    Novice  |  Svet
    Nobelova nagrada za mir

    Zakaj Trump skoraj verjetno ne bo prejel Nobelove nagrade za mir?

    Trump se v iskanju Nobelove nagrade sklicuje na svoje mirovne pobude – od Gaze do Konga.
    10. 10. 2025 | 07:16
    Šport  |  Drugi športi
    Mundial prijateljstva

    Bilo je, kot da bi prišel v olimpijsko vas

    Mundial prijateljstva: Ulcinj že četrtič gostil festival, na katerem so se zbrale številne športne ikone z območja nekdanje Jugoslavije
    Drago Perko 10. 10. 2025 | 07:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
