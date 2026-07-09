Kdo je uničil Plečnikovo mojstrovino

Tromostovje, ena izmed najbolj prepoznavnih arhitekturnih znamenitosti prestolnice, se srečuje z nenavadno težavo – manjkajočo kroglo na ograji. Ta nenavadni dogodek je pritegnil pozornost javnosti (in medijev), saj gre za pomemben del kulturne dediščine glavnega mesta. »To se ni zgodilo pred dnevi, ampak krogle na mostu ni že nekaj mesecev,« je za Delo povedal Robert Peskar, vodja Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS). Kako to komentirajo na magistratu?

Tromostovje, ki ga je zasnoval arhitekt Jože Plečnik, je simbol Ljubljane in pomemben del njene kulturne dediščine. Ne nazadnje je tudi del širše Plečnikove Ljubljane, ki je bila leta 2021 vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine. Most, ki povezuje staro mestno jedro z novim delom mesta, je bil zgrajen med letoma 1929 in 1932. Njegova unikatna zasnova in estetski elementi, kot so ograje s kroglami, so ključni za njegovo prepoznavnost. Manjkajoča krogla ni le estetski problem, temveč je tudi vprašanje ohranjanja kulturne dediščine.

Peskar je za Delo pojasnil, da krogla na Tromostovju manjka že nekaj mesecev, vendar ni znano, kdaj natančno je izginila. Manjkajoči element je opazen, saj je del številnih dekorativnih elementov, ki so enakomerno razporejeni po ograji mostu. »Ko eden od teh elementov manjka, to mimoidoči in obiskovalci hitro opazijo,« je poudaril Peskar. Po njegovi oceni je kroglo neverjetneje nekdo odvrgel v Ljubljanico, torej gre za vandalizem.

Tromostovje je del širše Plečnikove Ljubljane, ki je bila leta 2021 vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine. FOTO: Voranc Vogel

Poziv občini že junija

Pozivi k sanaciji Tromostovja so se začeli že junija, ko so na ljubljanskem ZVKDS pozvali občino k pripravi dokumentacije in nujnim ukrepom. Kljub temu se do danes ni veliko zgodilo, saj z magistrata še niso prejeli povratnih informacij. Na vprašanje, ali so na ZVKDS policiji prijavili domnevni vandalizem, je Peskar odgovoril, da bi to načeloma morala storiti občina kot lastnica Tromostovja.

Po mnenju ZVKDS mora načrt sanacije mostu vključevati popravilo vseh poškodovanih elementov, ne le manjkajoče krogle. »Zato smo MOL pozvali, naj celovito pristopi k sanaciji in pripravi vso dokumentacijo,« je dejal Peskar. Obnova mora biti izvedena tako, da bo ohranila originalno estetiko in arhitekturno vrednost Tromostovja.

Občina policiji tega še ni prijavila

Na občini so na vprašanje, ali so vandalizem prijavili na policiji in kdaj, odgovorili: »Predpostavljamo, da gre za vandalizem. Policijo bomo o dogodku obvestili, trenutno zbiramo vse potrebne informacije o višini povzročene škode.« Ker so na ZVKDS MOL že junija pozvali, naj pripravi dokumentacijo za celovito sanacijo Tromostovja, nas je zanimalo, v kateri fazi je priprava dokumentov.

Z mestnega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet so na kratko odgovorili: »Mostno ograjo bo pregledal restavrator in saniral odprte stike. Za nadomestitev manjkajočih delov ograje bomo začeli pripravo dokumentacije.«