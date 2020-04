FOTO:Kdo še živi v Stari Ljubljani in kaj bo z Airbnb

Avtohtonih prebivalcev v stari Ljubljani že dolgo ni. Foto: Blaž Samec



Avtohtonih prebivalcev že dolgo ni

Ulice in trgi samevajo, tu in tam je opaziti luči v stanovanjih, le izložbe ostajajo osvetljene. Foto: Blaž Samec



Kaj se bo zgodilo po krizi?

V tem delu prestolnice je veliko je najemnikov, predvsem tujcev, ki si tovrstni najem lahko privoščijo. Foto: Blaž Samec

Sprehod po stari Ljubljani, ki jo med letom obiščejo številni meščani in drugi obiskovalci, v turistični sezoni pa tam mrgoli turistov, je v razmerah, ko velika večina prebivalcev upošteva slogan »Ostani(mo) doma«, precej turoben, pogled pa žalosten. Ulice in trgi samevajo, tu in tam je opaziti luči v stanovanjih, le izložbe ostajajo osvetljene. Kdo sploh še živi v tem delu Ljubljane in kakšne bodo posledice koronakrize za oddajanje nepremičnin prek Airbnb?»Ko je (bila) turistična sezona na vrhuncu, je bil stari del Ljubljane res zasičen s turisti, pa tudi s tudi tistimi, ki so bili tam nastanjeni prek Airbnb. Vendar je stari del mesta zaradi visokih cen stanovanj že pred leti izrinil domačine. Starejša stanovanja so se prodajala kot investicije, a je v tem delu mesta še kar nekaj stanovanj, ki se oddajajo za dolgoročno obdobje. Pred izbruhom epidemije so bile cene za najem vrtoglave, zdaj se je vse postavilo na glavo,« pravi, nepremičninska posrednica in strokovnjakinja za kratkoročno oddajanje nepremičnin. Ocenjuje, da je oddajanje prek spletne platforme Airbnb zdaj »usahnilo« ne le v starem delu Ljubljane, ampak tudi v drugih delih mesta.Po njenih besedah avtohtonih prebivalcev v stari Ljubljani že dolgo ni, poleg tega se postavlja vprašanje, kdo so sploh avtohtoni prebivalci. »Pred desetimi leti so starejši prebivalci tega dela prestolnice razmeroma poceni prodajali nepremičnine, saj se je stara Ljubljana prav takrat začela obnavljati. S pojavom Airbnb pa so se tudi tisti lastniki, ki niso nameravali prodajati svojih nepremičnin, odločili za prodajo in jih tudi 'dobro' prodali,« pravi.V vsakem primeru je staroselcev v stari Ljubljani razmeroma malo. Veliko je najemnikov, predvsem tujcev, ki si tovrstni najem lahko privoščijo. »Gre predvsem za tujce, bodisi pare bodisi z družinami, ki želijo bivati v strogem delu prestolnice in si želijo biti v središču dogajanja,« pravi sogovornica. Iz izkušenj ve, da so tujci pri iskanju stanovanj za najem v Ljubljani pogosto pogojevali prav nepremičnine v strogem središču mesta.Pri pregledu spletne strani Airbnb smo opazili, da se tudi v teh dneh v starem delu Ljubljane oddaja kar nekaj nepremičnin, cene pa se vrtijo od 70 do 120 evrov na dan. Na vprašanje, kaj se bo zgodilo z Airbnb v prestolnici po tem, ko se bo življenje vrnilo v (razmeroma) normalne tirnice, Mavčeva odgovarja:»Glede na trenutne razmere si ne upam napovedovati, kaj bo po tej krizi. Ampak turistična sezona še ni popolnoma izgubljena, vprašanje je le, po kakšnih cenah se bodo stanovanja oddajala prek Airbnb. To, da turistov sploh ne bo, se po mojem ne bo zgodilo. Morda bodo k nam prihajali poslovneži, zagotovo pa bodo Ljubljano obiskale drugačne skupine ljudi, kot so jih pred epidemijo. Slovenskih turistov v Ljubljano ne bo, zagotovo pa lahko pričakujemo turiste iz osrednje Evrope.«Ko bo konec krize, pravi, si bodo ljudje želeli odpotovati kam drugam, cene pa bodo zagotovo nizke. In kot zanimivost: Mavčeva, sicer lastnica in direktorica nepremičninskega podjetja Inalbea, pravi, da ima trenutno kar nekaj povpraševanj po stanovanjih, za najem pa se odločajo tisti, ki se v teh razmerah ločujejo in potrebujejo mir.