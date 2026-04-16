Kdo sta letošnja častna meščana Ljubljane

Mestna občina Ljubljana bo tudi tokrat ob občinskem prazniku, 9. maja, podelila naziv častne meščanke in častnega meščana. Letos bosta ta naziv prejela dr. Danica Purg, ustanoviteljica in dolgoletna dekanja IEDC-Bled School od Management in Ivo Daneu, košarkarska legenda v slovenskem, evropskem in svetovnem merilu. Komisija za priznanja je mestnemu svetu v potrditev poslala tudi odločitev o prejemnikih letošnjih nagrad in plaket mesta Ljubljana. O predlogih bodo svetniki odločali na ponedeljkovi seji.

Občinska komisija, ki ji predseduje Nada Verbič, mestna svetnica iz Liste Zorana Jankovića, je prejela osem predlogov kandidatov in kandidatk za častnega meščana oziroma meščanko Ljubljane, na začetku aprila pa za to najvišje občinsko priznanje izbrala dolgoletno dekanjo blejske poslovne šole in nekdanjega vrhunskega športnika.

Oba kandidata komisija utemeljuje kot izjemni osebnosti, katerih dolgoletno delo presega nacionalni okvir: Danica Purg na področju znanja, voditeljstva in mednarodnega povezovanja, Ivo Daneu pa na področju športa, javnega delovanja in državotvornosti. Skupni imenovalec je njun trajni prispevek k ugledu Ljubljane doma in v svetu.

Ivo Daneu, košarkarska legenda v slovenskem, evropskem in svetovnem merilu, bo letos prejel najvišje občinsko priznanje. FOTO: Roman Šipič

Obrazložitev komisije za priznanja

Prof. dr. Danica Purg je ena najvidnejših slovenskih strokovnjakinj na področju menedžmenta in izobraževanja. Ustanovila je in dolga leta vodila IEDC – Bled School of Management, ki se je uveljavila kot mednarodno vplivna poslovna šola. Njeno delo obsega razvoj voditeljstva, povezovanje akademskega in poslovnega sveta ter uvajanje inovativnih pristopov, tudi vključevanja umetnosti v poslovno izobraževanje.

Aktivna je v mednarodnih pobudah (npr. PRME pri Združenih narodih) in je prejemnica številnih priznanj. »Je pionirka vključevanja umetniških pristopov v managersko izobraževanje in je ena prvih, ki sistematično uvaja etične vsebine v poslovne programe, « so zapisali v obrazložitvi. S svojim delom je pomembno prispevala k mednarodni prepoznavnosti Slovenije in Ljubljane kot središča znanja in voditeljstva.

Ivo Daneu pa je ena ključnih osebnosti slovenske in jugoslovanske košarke. Kot igralec je dosegel vrhunske rezultate – med drugim srebrno medaljo na olimpijskih igrah ter več medalj na svetovnih prvenstvih, leta 1967 pa je bil razglašen za najboljšega igralca svetovnega prvenstva.

Po koncu kariere je deloval kot trener, športni funkcionar in bil soustanovitelj Olimpijskega komiteja Slovenije. Poleg športne kariere je bil tudi pomembni politični aktivist, poslanec in pobudnik za izvedbo plebiscita za samostojno Slovenijo. Med drugim je oktobra leta 1990 predlagal razglasitev neodvisnosti Slovenije.

Leta 2007 je bil sprejet v Mednarodni košarkarski hram slavnih. Je tudi prejemnik številnih nagrad, med drugim Bloudkove nagrade, reda zaslug za narod in zlatega reda za zasluge. Njegovo delo je pomembno prispevalo k mednarodni uveljavitvi slovenskega športa in k prepoznavnosti Ljubljane kot mesta vrhunskih športnih dosežkov.

Dr. Igor Bartenjev, priznani dermatovenerolog in dolgoletni pedagog na ljubljanski Medicinski fakulteti, je prejemnik nagrade mesta Ljubljana za leto 2026. FOTO: Matej Družnik

Prejemniki nagrad in plaket mesta Ljubljana

Vsako leto podelijo tudi nagrade glavnega mesta, letos jo bodo tako prejeli dr. Igor Bartenjev, dermatovenerolog in dolgoletni pedagog na Medicinski fakulteti v Ljubljani, Darko Brlek, dolgoletni direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana, Blaž Peršin, dolgoletni direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in Frančiškanski zavod. Prejemniki plakete mesta Ljubljana za leto 2026 pa so Onkološki inštitut, Vladimir Bizovičar, dolgoletni sodelavec ljubljanskih kulturnih institucij, Marija Verbič, Miha Guštin, ustanovitelj skupine Big Foot Mama in avtor številnih glasbenih projektov, Monika Šparl, Aleš Dakić in združenje Kmečka strojna skupnost Savlje - Kleče.