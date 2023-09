Ker država molči, bodo breme podražitve vrtcev nosili starši

Na seji mestnega sveta, sklicani za 25. september, je na mizi odločanje o kar 27-odstotnem povišanju cen v ljubljanskih javnih vrtcih. Če bodo mestni svetniki predlog tudi potrdili, bo to za starše vrtčevskih otrok pomenilo, da bodo oktobrske položnice višje za 15 odstotkov. Razliko naj bi občina krila iz proračuna.

Kljub temu da so na Magistratu pričakovali, da bo vlada uslišala poziv Združenja mestnih občin, naj se iz državnega proračuna krijejo stroški povišanja plač zaposlenih v vrtcih, se to očitno ne bo zgodilo. Zato se bodo, če bo predlog seveda prejet, s prvim oktobrom programi v 23 javnih vrtcih v Ljubljani podražili za 27 odstotkov. A vse to ne bo šlo v breme staršev, saj občina predlaga, da bi starši v povprečju plačevali za okoli 15 odstotkov več kot zdaj.

Iz gradiva za sejo mestnega sveta je razvidno, da so se cene v vrtcih nazadnje povišale septembra 2019. »Cene programov v vrtcih so se pred štirimi leti v povprečju povišale za 19 odstotkov. Vendar se z dodatnimi subvencijami MOL plačila staršev niso linearno povečala za enak odstotek, ampak za 14 odstotkov. Razliko je namreč kril občinski proračun,« so še zapisali na magistratu.

Cene v javnih vrtcih v prestolnici so se nazadnje povišale pred natanko štirimi leti, in sicer za 14 odstotkov. FOTO: Črt Piksi/Delo

Zakaj torej podražitev

V Ljubljani je bilo v lanskem šolskem letu v 23 javnih vrtcev vključenih 13.070 otrok v 776 oddelkih na 109 lokacijah. Kot zatrjujejo na občini, je kar 95,9 odstotka ljubljanskih otrok vključenih v javne vrtce. S tem presegajo slovenske in evropske cilje, kar je posledica potreb staršev v urbanem okolju, intenzivnega vlaganja v novo infrastrukturo in kakovostnih programov v vrtcih in socialne politike MOL.

So pa v občinskem oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje navedli več vzrokov za dvig cen. »Predvsem so se od septembra 2019 bistveno povišali stroški dela, materiala in storitev ter stroški živil. Zato ocenjujemo, da sta nujno potrebni korekcija veljavnih cen programov predšolske vzgoje v Mestni občini Ljubljana in uskladitev z dejanskim stanjem,« so zapisali.

Uskladitev cen s prvim oktobrom

Med razlogi so navedli tudi, da se je od septembra 2019 do zdaj minimalna plača z okoli 886 evrov zvišala na dobre 1203 evre, v tem obdobju so se izhodiščne plače v plačni lestvici povišale za 4,5 odstotka, zvišal se je en plačni razred za vse javne uslužbence in tudi plače za pomočnice vzgojiteljic za tri razrede.

Poleg tega je leta 2020 država znova sprostila izplačevanje redne delovne uspešnosti, plače pa so se povišale zaradi rednega napredovanja. Povišal se je tudi regres za redni letni dopust in za prehrano, spremenil se je način povračila stroškov prevoza na delo.

Na Magistratu navajajo še, da je inflacija od septembra 2019 do konca letošnjega julija znašala kar 20 odstotkov, hkrati pa so naraščali stroški, ki so vključeni v cene programov. Če bodo torej mestni svetniki potrdili predlog za dvig cen v ljubljanskih vrtcih, bodo starši po novem v povprečju plačevali za 15 odstotkov več kot doslej.