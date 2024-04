Kje se letos obetajo nova občinska stanovanja

V nadaljevanju preberite:

»Čeprav z visokimi pričakovanji čakamo na začetek uresničitve zastavljenega cilja države o zagotovitvi 20 tisoč javnih najemnih stanovanj do leta 2030, se te aktivnosti še niso začele, ustrezni podporni ukrepi pa kljub potrebam niso realizirani.« Tako so na mestnem stanovanjskem skladu kritični v dokumentu, ki govori uresničevanju stanovanjskega programa MOL do leta 2026. Bo pa letos sklad začeli graditi neprofitna stanovanja na Rakovi jelši in v križišču Litijske in Pesarske v Štepanji vasi, v Črnučah bodo zagotovili 11 oskrbovanih stanovanj in zagnali projekt novega zavetišča za brezdomce v središču mesta.