Kje vse se bo še gradilo v Ljubljani

Kljub krizi zaradi epidemije covida-19 in ne povsem optimističnim napovedim o gospodarski rasti zasebni investitorji v prestolnici pospešeno načrtujejo gradnjo stanovanj. Na Hradeckega cesti, kjer delavci končujejo gradnjo soseske Devana park 1, bo bolgarski investitor začel graditi še sosesko Devana park 2 s 95 stanovanji. V poslovno-trgovskem objektu v središču mesta bo sedem stanovanj, več zasebnih investitorjev pa na Brdu načrtuje 30 nadstandardnih stanovanj. Kakšne bodo cene in kdaj bodo stanovanja vseljiva?Po naših izračunih bo do sredine leta 2022 v prestolnici skupaj zgrajenih še 132 tržnih stanovanj, vrednost novih ...