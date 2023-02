Kljub očitkom nagrada direktorici ZD Ljubljana

Ljubljanski mestni svetniki so po polemični in burni razpravi z 21 glasovi za in 15 glasovi proti potrdili izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost za leto 2021 Antoniji Poplas Susič v skupni višini 1110 evrov bruto, Tea Stegne Ignjatovič, ki je bila do lani strokovna direktorica ZDL, bo prejela nagrado 1318 evrov bruto, Rudi Dolšak, ki je bil do aprila lani direktor ZDL, pa bo prejel 628 evrov bruto nagrade.

Vprašanje nagrad vodilnim v ZD Ljubljana se je v ljubljanski mestni hiši postavilo že pri sprejemanju dnevnega reda seje, saj je Arne Jakob Zakrajšek iz Levice predlagal umik te točke, češ da niso bili doseženi cilji in da je odnos direktorice Poplas Susičeve do zaposlenih neprimeren. Drugič se je ZDL pojavil v razpravi pri kadrovskih zadevah. Svetniki so namreč s preglasovanjem iz sveta ZDL razrešili Matjaža Vedeta, svetnika stranke SDS, ker je 22. decembra lani sprva soglašal s pozitivnim mnenjem sveta ZDL o izplačilu nagrade, kasneje pa se je 10. januarja letos podpisal pod zahtevo za sklic izredne seje mestnega sveta s točko o ukrepih za zagotovitev izbranega osebnega oziroma družinskega zdravnika. Po razrešitvi iz sveta zavoda se mu je župan Zoran Janković sicer zahvalil za dobro opravljeno delo v svetu ZDL.

Precej napeto in burno pa je bilo pred magistratom že pred začetkom seje, ko je bil po besedah župana Jankovića organiziran »prirejeni protest SDS z njegovimi sateliti Za otroke gre in SLS«, z očitki vodstvu oziroma direktorici Antoniji Poplas Susič o neprimernem odnosu do osebja in posledično trpljenja pacientov, ki so ostali brez osebnega zdravnika. Maruša Babnik iz SDS je v razpravi v mestnem svetu navedla, da je lani iz ZD Ljubljana odšlo 11 družinskih zdravnikov, lani pa 23, tako da je zdaj kar 31 tisoč ljudi brez izbranega zdravnika.

Ljubljanski župan Zoran Janković podpira direktorico ZDL Antonijo Poplas Susič. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ksenija Sever (SDS) je spomnila, da so o nagradi Poplas Susičevi glasovali že septembra lani, a je ministrstvo za zdravje postopek ustavilo zaradi (računske) napake v samem ZDL. Lani jeseni so bile nagrade namreč še enkrat višje. Tina Bregant iz SLS oziroma svetniškega kluba samostojnih svetnikov pa je opozorila na absurdnost izplačila, saj ni izpolnjena osnovna naloga ZDL. »Ko Ljubljančanke in Ljubljančane povprašaš, kaj si mislijo o sistemu, niso zadovoljni, mnenje o zdravnikih pa je drugačno,« je navedla Bregantova. In dodala, da si zdravniki in bolniki želijo normalnih delovnih pogojev, česar pa direktorica Poplas Susičeva po njenih besedah ne zagotavlja.

Pisma ministrstvu

Aleš Primc iz svetniškega kluba samostojnih svetnikov, sicer pa predsednik stranke Glas za otroke in družine, je povzel navedbe iz ogorčenih pisem o razmerah v ZDL, ki so jih svetniki prejeli z ministrstva za zdravje. Tako je navedel, da »se je vse obrnilo na glavo, odhajajo vsi – od zdravnikov do računalnikarjev,« pisci pa da opozarjajo na »poniževalen odnos direktorice do podrejenih« in da direktorica »tiste, ki so odšli, zmerja s podganami«, da je stanje »slabo, kot še ni bilo, drvimo v kaos« in da so »v Domžalah zdravniki zadovoljni«. Primc pravi, da direktorice Poplas Susičeve sicer osebno ne pozna, opozarja pa, da mora biti res nekaj narobe, saj zdravniki niso odšli iz poklica, temveč v Domžale in železniški zdravstveni dom. Jožef Horvat, izvoljen na listi NSi - Krščanskih demokratov, zdaj pa član svetniškega kluba samostojnih svetnikov, pa je zatrdil, da mu je »prijatelj, zdravnik, dejal, da ga ni denarja, da bi šel nazaj, ker je delal ves dan, potem pa jih dobil po glavi od vodstva«. In pri obrazložitvi glasu je o vračanju zdravnikov v ZDL povedal še: kot v zakonu, »ko se ločiš, se ločiš.«

Lani jeseni so bile predvidene še enkrat višje nagrade. V anonimiziranih pismih plaz obtožb. V letu 2021 je bil ZDL v epidemičnih časih zgled vsej državi.

Nekaj navedb iz pisem o žalitvah, mobingu, avtoritativnem vodenju, pošiljanju devetdesetletnikov v Mursko Soboto in o dvojni vlogi Antonije Poplas Susič, ki je tudi lastnica dobičkonosnega zdravstvenega zavoda, je navedel še Arne Zakrajšek in poudaril, da je bistveno »trpljenje pacientov in zaposlenih«. Zato je pozval svetnike Gibanja Svoboda, od koder prihajata premier Robert Golob in njegov minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, naj glasujejo proti izplačilu nagrade. Dunja Labović Begović je (kot odgovor) napovedala, da bodo v Gibanju Svoboda podprli predlog za izplačilo s pozivom, naj se stanje v ZD Ljubljana izboljša. Tudi podžupan Boštjan Koritnik je v obrazložitvi glasu poudaril, da glasujejo o letu 2021, ko je bil ZD Ljubljana v epidemičnih časih zgled vsej državi. Urška Honzak iz Levice pa je v zvezi s tem pojasnila, da so v stranki na težave že večkrat opozarjali in da do sedanjega stanja ni prišlo čez noč.

Jasminko Dedić iz Vesne - zelene stranke je razprava spominjala na šov Montyja Pythona, župana Jankovića pa je obtožila oblastiželjnosti. Pozvala je Gibanje Svoboda, naj se županu ne priklonijo, kot se mu je moral minister za zdravje. Jasmin Feratović iz Piratske stranke je pojasnil, da pisma, ki so jih dobili z ministrstva za zdravje, niso anonimke, so le anonimizirana pisma, ki so prišla z znanih elektronskih naslovov. Opozoril je še na dejstvo, da so odzivni časi programske opreme ZDL zanič in da delo ni optimizirano. Maruša Babnik pa je že na začetku razprave opozorila, da ambulante za neopredeljene ne delujejo in da ima kot dokaz zaslonsko fotografijo telefona z več kot 150 neodgovorjenimi klici neopredeljenega pacienta.

Svetnica Nada Verbič, LZJ, sicer članica sveta ZDL, pa je bila ogorčena nad debato. Poudarila je, da člani sveta ZDL odgovorno opravljajo svoje delo. Svet ZDL je organ, ki imenuje in razrešuje direktorja, opozicijski svetniki pa bi ga po njenih besedah kar ukinili. S tem je delno odgovorila tudi na očitke opozicije, češ da je pismo vodilnih po enotah ZDL, ki si želijo le mir, da lahko delajo in ne nepotrebne politizacije, posledica odvisnosti njihovih položajev od župana oziroma direktorice.