Kljub številnim prenovam cest zastojev menda ne bo

Z obnovo križišča Dalmatinove, Komenskega in Tavčarjeve, kjer bo urejen manjši rondo, se je včeraj začela postopna obnova Tavčarjeve ulice, ki bo predvidoma trajala do 30. junija. Mestno središče zaradi obnov ulic in cest letos ne bo tako prometno obremenjeno kot pred leti ob obnovi Slovenske, Gosposvetske in večjega dela Dalmatinove. Kljub temu pa je poleti zaradi obnove avtocestnega predora Golovec pričakovati zastoje na severni in zahodni obvoznici, kamor bo z vzhodne preusmerjen tovorni promet, pa tudi na nekaterih vpadnicah.Zaradi obnove Golovca v pristojnem mestnem oddelku težav ne pričakujejo, saj bodo dela ter zapore ...