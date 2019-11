FOTO:Kmalu vina in suho meso z gradu Bogenšperk

Bogenšperk – Da bi obogatili turistično ponudbo v Valvasorjevem gradu na Bogenšperku, so se njegovi upravljavci odločili za zorenje suhomesnih izdelkov v delu praznih kletnih prostorov. Izvedbo projekta so zaupali lokalnemu predelovalcu mesa, družini Bajec, ki v nekdanji grobnici graščakov Wagen že pridno sušijo klobase in salame, med mesninami pa se je znašel tudi pršut.V kletnih prostorih gradu, prav pod grajsko kapelo, je bil doslej prazen obokan prostor, za katerega se je uveljavilo ime »grobnica«. O njej je malo znanega, saj tudi vodstvo javnega zavoda Bogenšperk o tem malce skrivnostnem prostoru nima podatkov, da bi bil ...