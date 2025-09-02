Ko draži država, draži tudi LPP

Če bodo ljubljanski mestni svetniki na septembrski seji potrdili predlog o povišanju cen vozovnic, bo treba za enkratno vožnjo na LPP-jevih avtobusih prihodnji mesec namesto 1,30 evra plačati 1,50 evra. Gre za prav tolikšno podražitev, kot jo je država v začetku avgusta uvedla na integriranih avtobusnih linijah. LPP tako zgolj sledi vladni uredbi, je mogoče razbrati iz gradiva za sejo mestnega sveta. Cene vozovnic na mestnih avtobusih so se nazadnje zvišale pred šestimi leti.

Spomnimo, da se je z vladno uredbo s 1. avgustom že spremenila cena vozovnic za enkratno vožnjo v javnem linijskem prevozu potnikov in prtljage v notranjem cestnem prometu. Takrat so se cene vozovnic v medkrajevnem avtobusnem prometu z 1,30 evra zvišale na 1,50 evra. In ker imajo nekatere mestne avtobusne proge LPP od 1. julija lani status integriranih, kar pomeni, da ljubljanski avtobusi vozijo tudi do Škofljice, Notranjih Goric, Domžal, Sore, Iške vasi, Domžal, Medvod in Grosuplja, so se v vodstvu družbe odločili za izenačitev cen vozovnic za enkratno vožnjo v avtobusnem prometu na območju MOL.

Po naših izračunih gre za podražitev vozovnice za 15,3 odstotka. In kdaj so v LPP nazadnje podražili vozovnice? »Leta 2012 se je cena enkratne vožnje na naših avtobusih zvišala na 1,20 evra, leta 2019 pa na 1,30 evra,« je za Delo pojasnil Peter Horvat, direktor LPP.

Največ potnikov s terminskimi vozovnicami

Po tem predlogu bi podražitev veljala tako za vožnje, plačane s plačilno kartico, kot pri plačilu s kartico urbana oziroma mobilno aplikacijo urbana. V obeh primerih namreč potniki ohranijo možnost prestopanja v 90 minutah brez doplačila. Enaka podražitev je predvidena tudi za storitev prevoza na klic po vnaprej določenem voznem redu. Ker bodo mestni svetniki na seji 20. septembra zagotovo potrdili predlog o podražitvi enkratnih vozovnic, pa se cene terminskih vozovnic, torej splošnih mesečnih vozovnic ter mesečnih vozovnic za dijake, študente, upokojence in brezposelne, 1. oktobra ne bodo spremenile, zagotavljajo v LPP.

1,7 mio € višji bo letni prihodek LPP zaradi podražitve vozovnic

Iz gradiva za sejo mestnega sveta je razvidno, da 75 odstotkov potnikov na avtobusih LPP uporablja terminske, torej mesečne vozovnice. Prav zato v družbi kot tudi na občini pričakujejo, da se bo po podražitvi delež potnikov s terminskimi vozovnicami še dodatno povečal. Skupaj s podražitvijo bodo odpravili tudi možnost plačevanja na avtobusih prek klica z mobilnim telefonom. V javnem podjetju LPP, ki spada pod okrilje Javnega holdinga Ljubljana, pričakujejo, da se bo zaradi zvišanja cen enkratnih vozovnic prihodek družbe na letni ravni povečal za 1,7 milijona evrov.

Družba z 806 zaposlenimi je lani imela 70,5 milijona evrov prihodkov in izgubo v višini 2,4 milijona evrov. Ker jo je plačal Javni holding Ljubljana, je LPP poslovno leto 2024 sklenil brez izgube.