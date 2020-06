Kolesarska konferenca preložena za dve leti

Ena od novosti – ograja za kolesarje, kjer lahko naslonijo utrujene okončine. FOTO: Roman Šipić/Delo

Ljubljana bo kolesarsko konferenco Velo-city, ki naj bi bila v mestu te dni, gostila z dveletno »zamudo«, med 14. in 17. junijem 2022. To največje svetovno letno srečanje Evropske kolesarske zveze so soorganizatorji, MOL, Evropska kolesarska mreža in Gospodarsko razstavišče, seveda preložili zaradi epidemije (zdaj nič več novega) koronavirusa.»Konferenca Velo-city je največje svetovno srečanje na področju kolesarjenja, kolesarske infrastrukture, kolesarskih inovacij, varnosti koles ter družbenih in kulturnih sprememb, ki jih povzroča kolesarjenje na globalni ravni. Predstavlja globalno komunikacijsko in informacijsko platformo, katere cilj je izboljševanje načrtovanja in zagotavljanja infrastrukture za kolesarjenje in spodbujanje vsakodnevnega kolesarjenja v urbanih okoljih,« pojasnjujejo v MOL. Udeležujejo se je predstavniki lokalnih, regionalnih, vladnih, nevladnih pa tudi mednarodnih organizacij ter strokovnjaki z različnih področij (tehnologije, zdravja, vedenjskih sprememb, mobilnosti, urbanih in infrastrukturnih politik ter prometa na splošno).Na občini radi zapišejo in so tudi tokrat, da je »Ljubljana kolesarsko mesto in ponosni smo, da je mednarodna strokovna javnost prepoznala naš napredek na tem področju ter da nam je Evropska kolesarska zveza zaupala organizacijo letošnjega srečanja, na katerem smo želeli izpostaviti najnovejše aktivnosti, smernice ter ukrepe na področju kolesarjenja. V naslednjem obdobju bomo še nadgrajevali naše aktivnosti na tem področju, tako da bomo tudi na konferenci čez dve leti lahko izpostavili najbolj aktualne teme, povezane s kolesarjenjem v mestih.«