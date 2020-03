Količina odloženih odpadkov v vrtači ni znana

Ig – Zaradi nelegalnega zasipavanja vrtače nad vasjo Škrilje v ižanski občini se je zelo hitro odzvala kmetijska inšpekcija. Ta je na podlagi prejete dokumentacije in ogleda na terenu ugotovila, da je bil v kraško jamo na območju Mokrca poleg zemeljskega izkopa navožen tudi odpadek s klasifikacijskim znakom 10.01.01. To pomeni, da so nelegalno odložili pepel, žlindro in kotlovski prah.V lov na domnevne kršitelje okoljskih predpisov se je vključila tudi ljubljanska policijska uprava, ki pa ni ugotovila nobene kršitve. »Policisti so ugotovili, da dogodek nima znakov kaznivega dejanja, saj so na kraju odlagali zemljo. Prav tako ...