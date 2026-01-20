Koliko časa bo zaprta Tbilisijska in kdo bo dobil večmilijonski posel

Napovedi župana Zorana Jankovića, da bodo letos v Ljubljani prenovili številne občinske ceste, se že uresničujejo. Tako bodo februarja začeli prenavljati Tbilisijsko ulico na odseku med križiščema z Jamovo in Cesto v Mestni log. Predvidoma marca se bo začela prenova komunalne in cestne infrastrukture na Trgu OF, obnovili bodo tudi Barjansko, Litostrojsko, Zaloško in Jurčkovo cesto. Kako pa bo potekala rekonstrukcija prometno obremenjene Tbilisijske ceste, koliko časa bo zaprta in katera gradbena družba bo dobila večmilijonski posel?