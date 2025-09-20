Kolinska se spreminja v mestno četrt

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanski mestni svetniki bodo na ponedeljkovi seji obravnavali (in najverjetneje tudi potrdili) program o opremljanju stavbnih zemljišč na območju nekdanje tovarne Kolinska. Na zemljišču med Šmartinsko, Središko in Kavčičevo cesto bo namreč slovaški Corwin v več fazah zgradil okoli 460 stanovanj. Pred tem bodo morali investitorji občini plačati več kot 5,4 milijona evrov komunalnega prispevka. Predvidoma do konca leta bodo oddali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Kakšna stanovanja se bodo gradila in kako bo videti novo naselje na vzhodu Ljubljane?