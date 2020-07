Koncesionarja pričakujejo z odprtimi rokami

Moravče – Vodstvo moravške občine je le dočakalo objavo javnega razpisa ministrstva za delo, družine in socialne zadeve za podelitev koncesij za gradnjo domov za starejše občane. Zdaj upajo, da bodo po vseh zapletih vendarle pridobili resnega koncesionarja za njihov bodoči dom z zmogljivostjo do 110 oseb.Po besedah tamkajšnjega župana Milana Balažica so pripravljenost za gradnjo objekta doslej izkazali štirje potencialni koncesionarji oziroma investitorji. »Vsem smo tudi priskrbeli podatke za prijavo na razpis ministrstva in zdaj z nestrpnostjo pričakujemo zaključek razpisa v oktobru. Pričakujem, da bo koncesija podeljena ...