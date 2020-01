Zapora Šmartinske ceste. FOTO: MOL

Zaradi sanacije podvoza na Šmartinski cesti bo jutri in v nedeljo, 11. in 12. januarja 2020, veljal spremenjen prometni režim.Med Bolgarsko ulico in Vilharjevo cesto bo vzpostavljen enosmerni promet, ki bo potekal v smeri proti Topniški ulici, v nasprotni smeri pa bo urejen obvoz po Vilharjevi in Dunajski cesti ter Trgu OF, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.