Koronavirus kroji obnovo lokalnih cest

Vožnja po lokalni cesti v Goričanah in Rakovniku je za vse voznike, tudi za kolesarje, na sicer priljubljeni nekoliko manj prometni poti med Ljubljano, Medvodami oziroma Goričanami in Škofjo Loko, prav posebno »doživetje«. Zaradi dvignjenih več deset jaškov je namreč primerljiva z vožnjo po skalnatem brezpotju. V občini Medvode se problema dobro zavedajo, za začetek naj bi obnovili štiristo metrov ceste.Leta 1998 je takratni veliki gradbinec SCT pod cesto zgradil kanalizacijo. Na medvoški občini pojasnjujejo, da je glavni problem »gravitacijska kanalizacija, ki poteka pod cesto zelo globoko, in sicer v globini od 3,50 do ...