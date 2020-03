Koronavirus zaustavil preselitev in trošenje denarja

Litija – Litijska upravna enota se tudi do konca tega meseca ne namerava preseliti iz svojih prostorov v najemne, ki so v lasti litijske občine. Doslej so datum preselitve, ki bo stala dobrih 24.000 evrov, že trikrat prestavili. Na naše vprašanje, kateri je zdaj rezervni datum za preselitev upravnih delavcev v prostore, kjer so že službovali do leta 2016, so z ministrstva za javno upravo (MJU) sporočili, da so vse selitvene priprave do 13. marca potekale skladno z načrtom, da se to res zgodi do konca tega meseca. Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa pa so dela ustavili, dokler bo epidemija bolezni covid-19 ...