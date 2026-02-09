KPK pri treh mestnih svetnicah ugotovila nasprotje interesov

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila tri primere kršitev nasprotja interesov občinskih svetnic Mestne občine Ljubljana (MOL). Ksenija Pišljar, Frančiška Trobec in Marija Dunja Piškur Kosmač so namreč glasovale zase v različnih primerih imenovanj predstavnikov v svete javnih zavodov, kar je ena najbolj tipičnih okoliščin, ki ustvarijo nasprotje interesov, so sporočili s KPK.

Komisija je ugotovila, da je Ksenija Pišljar na 20. seji mestnega sveta MOL 3. februarja 2025 glasovala za predlog sklepa o imenovanju štirih članov MOL v svet javnega zavoda Muzeji in galerije mesta Ljubljane, pri čemer je bila za članico v svet tega javnega zavoda predlagana tudi sama.

Na isti seji mestnega sveta MOL je zase glasovala tudi Frančiška Trobec, ko je bila predlagana za članico v svet javnega zavoda Festival Ljubljana.

Marija Dunja Piškur Kosmač pa je na 21. seji mestnega sveta MOL, ki je potekala 17. marca 2025, glasovala zase, ko je bila imenovana v svet Doma starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik.

S tem so se vse tri svetnice MOL znašle v okoliščinah, ki predstavljajo nasprotje interesov, pri tem pa niso ravnale skladno z določbami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki uradnim osebam v tovrstnih situacijah nalagajo izločitev iz dela v zadevi ter pisno obveščanje nadrejenega oziroma predstojnika. Proti vsem trem mestnim svetnicam je komisija tudi uvedla prekrškovne postopke.

»Ustrezno ravnanje uradnih oseb je ključno in temeljno pri krepitvi pravne države,« so pri tem zapisali v KPK.

Ugotovitve so pravnomočne, saj obravnavane osebe proti njim niso vložile tožbe v upravnem sporu.