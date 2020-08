FOTO:Krajša poletna taborjenja z manj taborniki in pestro vsebino

Letna taborjenja so za tabornike vrhunec dejavnosti, ko ob večdnevnem druženju v naravi preverjajo pridobljeno vedenje o življenju v naravi, taborniških in različnih drugih spretnostih, vse do prijateljstva in tovarištva v najbolj žlahtnem pomenu te besede. Ker se mladi zaradi koronavirusa tudi pomladi niso družili, so bila letošnja pričakovanja še večja, a se v dobršni meri niso uresničila. Taborjenja so zaradi omejevanja socialnega druženja manj številčna in krajša, nekateri ljubljanski taborniški rodovi pa so jih tudi odpovedali.Urban Lečnik Spaić je bil starešina tabora Rodu močvirskih tulipanov (RMT), ki je ...