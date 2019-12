FOTO:Križi in težave ljubljanskega prometa

Promet na Gortanovi ulici na Kodeljevem je predvsem v popoldanskih urah zgoščen. Foto Jože Suhadolnik

Obnovljeni del Parmove ulice naj bi jutri odprli za promet.

Po končani obnovi Poljanske se dela nadaljujejo na Strossmayerjevi.

Obiskovalci Kodeljevega naj parkirajo na parkirišču na Povšetovi.

Na Ulici talcev delavci hitijo z obnovo vodovoda in kanalizacije, cesta je zaprta. Foto Uroš Hočevar



Na Kodeljevem parkiranje vsepovsod in nikjer

Novo parkiriiče z 88 parkirnimi mesti na Povšetovi ulici, le 200 metrov oddaljeno od športnega parka Kodeljevo, popoldne večinoma sameva. Foto Mavric Pivk

Med vikendom nikar po Resljevi

Zaradi nadaljevanja obnove Trubarjeve ceste bo od petka od 10. ure dopoldne do predvidoma ponedeljka do petih zjutraj za ves promet zaprto križišče med Resljevo in Trubarjevo. Ker bo torej med vikendom za ves promet zaprt del ceste, ki vodi do osrednje mestne tržnice in središča mesta, so obvoz uredili po Roški cesti. Mestni avtobusi na linijah 13, 20 in 20Z bodo med zaporo vozili po spremenjenih trasah.

Zgoščen promet ob jutranjih in popoldanskih konicah na vpadnicah in cestah, premalo (oziroma skoraj nič več) brezplačnih parkirišč, številne obnove cest – to je vsakdanja realnost življenja (in dela) v prestolnici. Čeprav so obnovo Poljanske ceste (skoraj) končali, se dela nadaljujejo na Strossmayerjevi, stroji brnijo tudi na Trubarjevi, danes naj bi odprli del Parmove ulice, na Kodeljevem pa rešujejo prometno preobremenjenost.Delavci krškega Kostaka bodo predvidoma jutri končno odprli del Parmove, ki velja za eno najbolj prometno obremenjenih ljubljanskih cest. Prva obnovitvena dela (od ulice Bežigrad do Drenikove ceste) so se začela že julija in predčasno končala v zadnjih dneh avgusta. Ko so sredi septembra začeli drugo fazo rekonstrukcije ceste od križišča med ulico Bežigrad do zavoda za zaposlovanje, pa so prometni režim na MOL spremenili tako, da je ta povzročil še večjo zmedo in precejšnje razburjenje med vozniki. Dostop do Parmove so namreč omogočili le z Dunajske in naprej po Livarski, kjer del prometa poteka enosmerno, del pa dvosmerno. Zato so številni vozniki (pa tudi kolesarji) komaj čakali, da bodo delavci zaključili dela na tem delu Parmove.Sprva je kazalo, da se bo cesta odprta v začetku tedna (kljub napovedim o zaključku del konec novembra), a so nam na občini pojasnili, da morajo delavci opraviti še zadnja dela (prometne oznake na cesti), za jutri (dopoldne) je predviden strokovni pregled, kar pomeni, da bodo cesto odprli. Zadnja faza obnove do Kurilniške naj bi se začela prihodnje leto, če bo vreme ugodno, pa že januarja.Po končani obnovi Poljanske ceste so se jeseni dela začela še na Strossmayerjevi v bližini poljanske gimnazije. Ker se je pred dnevi MOL odločil, da bo obnovo Strossmayerjeve in Ulice talcev na odseku z Ulico Janeza Pavla II izvedel konzorcij družb PGZ, Nigrad in HNG, nas je zanimalo, za kakšna dela pravzaprav gre. »Gre za obnovo vodovoda in kanalizacije. Dela že potekajo, končna ureditev ulice je predvidena spomladi prihodnje leto,« odgovarjajo na MOL. Vrednost investicije je ocenjena na 493.615 evrov (z DDV), cesta pa bo med obnovo, razen za lokalni dovoz, zaprta.»V okolici stadiona Kodeljevo in fakultete za šport je med tednom v popoldanskih urah pravi prometni kaos, saj nikjer ni prostih parkirnih mest,« je v pismu zapisal ogorčeni bralec Dela. Kot pravi, so mu na fakulteti za šport pojasnili, da zaposleni Športnega parka Kodeljevo v popoldanskih urah nočejo odpreti svojih parkirišč. »Obiskovalci popoldne v okolici športnega parka parkirajo kar na pločnikih in tvegajo kazni, medtem ko so parkirišča za zaposlene tega javnega zavoda prazna,« je ogorčen naš bralec.Na fakulteti za šport si, kot pravijo, že ves čas prizadevajo za zmanjšanje prometne obremenitve na zemljiščih v lasti fakultete in povečanje varnosti za vse udeležence v prometu. Na razmeroma majhnem območju se namreč srečujejo študentje, obiskovalci fakultete, obiskovalci bližnje osnovne šole in Zavoda Šport Ljubljana ter številni drugi. Priznavajo tudi, da je zgoščenost prometa v okolici fakultete prevelika, zato si prizadevajo to območje v večji meri omejiti za prometa.»Režim prostega prometa in parkiranja prinaša tveganja, ki jih na fakulteti vse težje obvladujemo. Marsikateri obiskovalec športnega parka Kodeljevo je bil zagotovo že priča neodgovornemu ravnanju obiskovalcev. Pogosto je bila ovirana intervencijska pot, parkiralo se je na vozišču, na zelenici ... Vzporedno s Kosovelovo ulico pa poteka tudi neuradna šolska pot prek našega vozišča, vendar mestno redarstvo na teh zemljiščih nima pooblastil. Reševanje te problematike s pomočjo policije pa ni v našem interesu,« dodajajo na fakulteti.Kljub temu na Kodeljevem ostaja več kot 50 brezplačnih parkirnih mest v lasti fakultete za šport. Zato vsem obiskovalcem svetujejo, naj uporabijo javni prevoz ali pa parkirajo na varnih javnih parkiriščih v bližini fakultete. Na Povšetovi, denimo, je urejeno novo parkirišče z 88 parkirnimi mesti, ki je po večini prazno in do športnega parka Kodeljevo oddaljeno le 200 metrov. Vprašanja smo naslovili tudi na občino, vendar odgovora (še) nismo prejeli.