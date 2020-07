FOTO:Kulisa dvorca zamenjava za mega projekt

Volčji Potok – Pomanjkanje finančnih sredstev zaradi epidemije koronavirusa je vodstvo javnega zavoda Arboretum prisililo, da se je odpovedalo postavitvi med vojno porušenega Souvanovega dvorca v vrednosti več kot dva milijona evrov. Zdaj so se ogreli za postavitev začasne trdne kulise dvorca, ki bo cenejša naložba. Arhitekturno rešitev bo izdelala Maruša Zorec, ki se ukvarja s projektiranjem objektov, predvsem s področja varovane kulturne dediščine.»Pripravlja se načrt za postavitev začasne trdne kulise Souvanovega dvorca. V objektu bosta razgledna ploščad in Souvanov paviljon. Vrednost naložbe in tudi material, iz ...